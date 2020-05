Perde la vita dopo essere caduto con la bici nel Canale Lanza a Casale, il corpo ritrovato ad Occimiano

Casale Monferrato – Tragico incidente oggi pomeriggio a Casale. Un uomo di circa 50 anni, mentre andava in bici, è caduto nel Canale Lanza, intorno alle sei e mezza, ed è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco alcuni chilometri dopo, nella zona di Occimiano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Casale Monferrato, guidati dal Capitano Christian Tapparo, assieme ai colleghi di Occimiano.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l’uomo sia finito con la ruota anteriore in una buca sulla strada lungo il canale ed è stato poi trascinato via. Il ritrovamento del corpo è avvenuto in serata, intorno alle otto e mezza.