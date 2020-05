Serie C, quasi certa la ripartenza. Decisivo il prossimo Consiglio Federale

Alessandria – Mentre tutto è stato deciso per serie A e serie B, con rientro fissato il 20 giugno per la massima serie e sei giorni dopo per i cadetti, la serie C resta ancora al palo.

Tutto dipenderà dalle decisioni del Consiglio Federale che dovrebbe essere convocato o il 3 o l’8 giugno, che dovrà deliberare pure se completare la stagione regolare o far disputare direttamente i playoff e i playout mentre è sempre più distante l’ipotesi di un blocco totale del campionato.

Questo, in sostanza, l’esito dell’incontro che c’è stato ieri tra i vertici del calcio e il ministro dello sport Spadafora. Un summit che si è svolto in videoconferenza tra il rappresentante del Governo, il presidente della Figc Gravina e quelli delle varie componenti calcistiche con i club di C rappresentati da Ghirelli.

A questo vertice si è arrivati dopo due tappe fondamentali e una profonda spaccatura che si è creata tra Ghirelli e Gravina, ovvero tra Lega di C e Figc.

Inizialmente, era il 7 maggio, i club di Lega Pro avevano raggiunto l’accordo per chiedere al Consiglio Figc lo stop definitivo alla stagione di serie C 2019/20. Promosse le prime di ogni girone, Monza, Vicenza e Reggina, e il Carpi come quarta utilizzando il criterio della media punti.

Il 20 maggio si era, però, ribaltato tutto. La Federazione aveva fissato la chiusura dei campionati di A, B e C entro il 20 agosto. Di conseguenza anche l’Alessandria si era attivata per la ripartenza, valutando i vari protocolli sanitari e tutte le misure da porre in essere in vista della ripresa la cui data, per la terza serie, non è ancora certa.

Le incognite, però, erano rimaste come quella della mobilità fra le regioni con Piemonte e Lombardia sempre nell’occhio del ciclone: se il campionato riprendesse da dove si è fermato i grigi sarebbero subito attesi dal match casalingo contro l’Albinoleffe oltre a quelli, sempre al Moccagatta, contro Monza, Pro Patria e Pergolettese mentre in trasferta c’è la sfida al Como.

Altro elemento da tenere in considerazione era quello legato al parere totalmente negativo dei medici sociali anche se il comitato tecnico scientifico della Protezione Civile aveva dato parere positivo al protocollo gare della Federcalcio. Il Cts, Comitato Tecnico Scientifico, comunque aveva rimarcato l’importanza delle norme vigenti in merito alla quarantena di un soggetto positivo e quella a cui, di conseguenza, sarebbe sottoposta l’intera squadra con una sorta di “quarantena automatica”.

Poi la questione dei contratti dei calciatori: il 30 giugno, 10 giorni dopo la ripartenza, scadono le varie intese e dunque servirà un accordo tra le parti per poter prolungare la scadenza fino alla nuova conclusione della stagione. In serie C diverse società, confidando sullo stop definitivo del campionato, hanno accelerato delle operazioni ragionando come se il torneo fosse concluso.

Per quanto concerne le altre serie, ormai ferme, in D l’Hsl Derthona festeggerà la promozione dall’Eccellenza. Per i leoncelli si tratta, dunque, della terza promozione consecutiva in altrettante stagioni.

La squadra di mister Pellegrini andrà, dunque, la prossima stagione ad affiancare il Casale. Si ritroverà così un derby che mancava da tempo.

A festeggiare il terzo salto di categoria consecutivo potrebbe essere anche la Novese, attualmente miglior seconda tra i gironi piemontesi di Prima Categoria e quindi candidata al passaggio in Promozione. La prudenza è però d’obbligo e al momento si tratta solo di un’ipotesi, legata all’eventuale annullamento o meno delle retrocessioni.