Da SìAmo Futuro Piemonte: per un’Università più meritocratica, stop alle borse di studio ai violenti

La nota congiunta di Gabriele De Simone e Gian Marco Moschella, rispettivamente Coordinatore del Nord Ovest e Rappresentante Piemontese di Sìamo Futuro:

“Il movimento Sìamo Futuro Piemonte, per difendere il principio meritocratico su cui si dovrebbe basare l’istruzione in Italia, manifesta il suo pieno sostegno all’idea di togliere le borse di studio a chi si è reso protagonista di atti violenti in università, perché soldi dei contribuenti non devono essere utilizzati per finanziare il percorso di chi commette reati durante la propria carriera universitaria o di chi viola gravemente il regolamento dell’Ateneo. Noi di Sìamo Futuro preferiamo invece che i fondi vengano investiti per sostenere gli studenti capaci e meritevoli, così come recita anche l’articolo 34 della nostra Costituzione. L’università non deve essere teatro di scontro ma occasione di incontro, oltre a continuare ad essere, naturalmente, un luogo di apprendimento e di crescita; incentivare, o peggio, non prendere provvedimenti nei confronti di chi alimenta e ha alimentato tensioni, non fa altro che portare a un clima di teso e di certo non propedeutico a quello che dovrebbe essere l’ambiente universitario”.