Il presidente del Gruppo Damiani tra i venticinque Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Mattarella

Valenza – Fra i venticinque Cavalieri del Lavoro nominati oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c’è anche il valenzano Guido Grassi Damiani.

Presidente del Gruppo Damiani, è stato insignito di questa importante onoreficenza per gli eccellenti risultati raggiunti nell’attività di impresa, per il suo contributo nell’esportazione e valorizzazione del Made In Italy nel mondo e per il suo impegno e la sua responsabilità etica e sociale.

Guido Grassi Damiani entra nell’azienda di famiglia del distretto orafo di Valenza ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. Dagli anni ’90 avvia l’internazionalizzazione del Gruppo con oltre 60 boutique monomarca nel mondo e filiali in Europa, America del Nord, America Latina, Asia e Medio Oriente.

Rileva i marchi di gioielleria Calderoni e Rocca.

Sotto la sua guida i livelli occupazionali aumentano dai 220 del 1995 agli attuali 700. Nel 2020, con l’acquisizione di Venini, il Gruppo rilancia la storica vetreria artistica muranese.

Con l’originario stabilimento produttivo e una holding in Svizzera per la promozione dei prodotti sui mercati esteri, è presente nel mondo con 63 punti vendita monomarca.