Mense scolastiche, il “pasto da casa” rischia di far saltare seicento posti di lavoro

Alessandria – “Per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe”.

È ciò che si legge nel documento del Comitato Tecnico Scientifico sulle scuole e la ripresa del prossimo anno.

Nuove direttive che rischiano, però, di far saltare seicento posti di lavoro, quasi tutte donne, per quanto concerne il cosiddetto “pasto da casa”.

Un settore debole, quello della refezione, come ha tenuto a sottolineare Maura Settimo della Uil, con donne spesso monoreddito che hanno contratti di venti ore la settimana e con stipendi che non raggiungono i trecento euro.

“Già l’appalto della mensa di Alessandria aveva dimezzato le ore di lavoro, in più non sono pagate per i mesi estivi. La prossima settimana avrò un incontro con tutte queste lavoratrici che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione” ha fatto sapere la Settimo.

Dal 23 febbraio le scuole sono, infatti, chiuse. Poi è arrivato il lockdown: se non è arrivata la Cig, lo stipendio non è sul conto da tre mesi.

I sindacati si sono detti preoccupati, dopo il documento del Cts.

“Il lunch box non può essere interpretato come il panino da casa. Sappiamo che moltissimi genitori hanno colto questo annuncio come una vittoria. Ma questa decisione non si deve confondere con il panino. Ci dovrà essere una nuova organizzazione del lavoro, se i bambini devono essere distanziati e con il pranzo al sacco, deve essere un pranzo preparato da una mensa scolastica in un posto sanificato. Non vorrei che queste regole fossero il modo per eliminare dai costi dei comuni il servizio mensa”.

In questo senso Cgil e Uil hanno chiesto un incontro anche all’amministrazione comunale. A questo si aggiunge poi il problema degli stipendi.

Secondo quanto riferito da Stefano Isgrò, Cgil, le dipendenti del centro cottura non hanno percepito ancora nulla e la situazione rischia di diventare ancora più drammatica nei prossimi mesi. E se le direttive saranno quelle del lunch box “il rischio è che si riducano ancora i posti di lavoro. Abbiamo chiesto un incontro in Comune anche per capire se queste lavoratrici possono essere occupate nei centri estivi, è comunque un’opportunità per persone che rischiano di rimanere sei mesi senza stipendio” ha sottolineato Isgrò.