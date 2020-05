Per il rilancio del Teatro Marenco di Novi anche le marionette della Famiglia Pallavicini: previsti mostre, eventi scenici e corsi di recitazione

Novi Ligure – Il Teatro Marenco di Novi, completamente restaurato, sarebbe pronto per l’inaugurazione ufficiale, fermata dall’emergenza coronavirus che ha impedito “di sistemare alcuni conti legati a mancati introiti e ottenere la fine lavori, con le certificazioni e le autorizzazioni da parte degli enti preposti” come sottolineato dall’assessore alla Cultura di Novi, Costanzo Cuccuru.

Il rilancio della struttura pare, comunque, essere imminente e a dare un tocco in più, a livello storico e culturale, ci saranno le marionette Pallavicini, fortemente legate alla tradizione secolare e all’identità novese.

Secondo quanto spiegato da Cuccuru, al Marenco, che sarà gestito da una nuova Fondazione, diretta dallo studioso Andrea Sisti, saranno ospitate attività collaterali, legate ad espressioni teatrali a cominciare “dal Teatro dei burattini, di cui Novi è stato tra i centri capofila in Italia. Quindi il teatro accoglierà l’insegnamento di attività recitative, una scuola di scenografia, mostre e molto altro ancora”.

Responsabile del progetto, chiamato “I luoghi della cultura”, è la direttrice del Museo dei Campionissimi, Chiara Vignola che spiega: “Oggetto primario della valorizzazione del Teatro Marenco come luogo di cultura sarà appunto la collezione delle marionette ottocentesche della famiglia Pallavicini, che troverebbero la loro collocazione ideale in uno spazio consono a promozione, valorizzazione e fruizione. Ho preparato questa iniziativa insieme alla delegazione novese del Fai, al Centro studi In Novitate, alla Fondazione Teatro Marenco, al Comune e al professor Giampaolo Bovone, grande studioso del teatro delle marionette e presidente della Fondazione Acos”.

Le marionette Pallavicini sono temporaneamente esposte al Museo dei Campionissimi, in attesa della nuova collocazione. Non resta quindi che sperare in una prossima inaugurazione del Teatro Marenco che dovrebbe tenersi il 2 ottobre.

“Sarebbe la data precisa dell’inaugurazione, avvenuta nel 1839” ha sottolineato Cuccuru.