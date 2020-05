“Piazza Vittoria” di Ziliani disponibile in streaming

di Sonia Oliva – È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Piazza Vittoria”, il nuovo singolo di Ziliani (https://ziliani.lnk.to/PiazzaVittoria), una canzone che, musicalmente, richiama il mondo funky moderno mentre, per quanto riguarda la melodia e il testo, ha il sapore dell’indie pop del momento.

“A volte – ha dichiarato Ziliani – un luogo ha un significato più importante rispetto a quello che è davvero. Piazza Vittoria è la connessione di due città, Genova e Bologna: nella prima è iniziata e finita una love story, nell’altra c’è il motivo per cui a volte, basta davvero poco per non prendere seriamente un rifiuto”.

Marco Ziliani è nato nel 1995 a Riva del Garda. Ha iniziato a 12 anni a calcare i palchi dei locali del Trentino Alto Adige, terra a cui è da sempre molto legato. Nel 2014, scelto da Morgan insieme alla band trentina “The Wise”, ha partecipato all’ottava edizione di X Factor live qualificandosi per i bootcamp. Dal 2017 è il batterista e backing vocal del gruppo“Usual”, con cui ha all’attivo un EP, “Just Feel Alright”. Ma la musica è anche il suo lavoro di tutti i giorni: nel 2016 ha fatto la sua prima esperienza di tecnico audio al Circolo Magnolia di Milano, per poi proseguire due anni da fonico al Bloom di Mezzago (MI). Parallelamente ha cominciato anche l’esperienza da tecnico backliner, girando l’Italia con i tour di Cosmo, Calibro 35, Carl Brave e Calcutta. Polistrumentista, autore e compositore, nel 2018 si è presentato al pubblico come solista, con “Ziliani” pubblicando il singolo “Bar Franca”, brano dedicato all’ omonimo bar di Arco (TN), punto di ritrovo di Marco e del suo gruppo di amici e musicisti. In poco tempo il brano ha raggiunto i 100.000 ascolti solo su Spotify raccogliendo il favore e la critica positiva del pubblico di tutta