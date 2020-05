Siamo stati di nuovo censurati, ma non ci arrenderemo mai!

di Andrea Guenna – Ci risiamo, un noto social ci ha negato (per la seconda volta in una settimana) la promozione d’un articolo che – stavolta – tratta della globalizzazione (per leggerlo cliccare https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/05/29/salviamo-il-sano-capitalismo-liberale-per-salvare-la-civilta-occidentale-dai-globocrati/). La cosa mi preoccupa molto e conferma ciò che è scritto proprio nell’articolo censurato, e cioè che stiamo assistendo ad una sorta di “reset” della società per farne una nuova più favorevole al business mondiale. Approfittando della paura della pandemia e dei morti per un virus sconosciuto, ci hanno privato della libertà facendo sì che ci pervadesse la rassegnazione a rinunciarvi. In questo modo, forse, vogliono piegarci alla volontà di chi tende ad un finto paradiso dove tutto funziona alla perfezione ma dove regna la tristezza poiché regolato da leggi liberticide. Tutto ciò è ovviamente fantapolitica orwelliana, ma non piace a qualcuno, al punto che i responsabili del social su cui volevo promuovere quel pezzo, che ritengo degno di attenzione, mi chiedono addirittura chi l’ha scritto (vedere screenshot a pie’ di pagina).

Cioè: non basta più il nome del direttore responsabile del giornale, che sono io, riportato correttamente nel colophon, ma vogliono il nome di chi ha scritto materialmente ciò che non piace. Ed ecco che, ancora una volta, i timori di molti sono confermati e la preoccupazione di noi liberali aumenta. Ma rispondiamo a questi signori con le famose parole del fratello Winston Churchill che citiamo per analogia estensiva: “Combatteremo sulle spiagge, combatteremo nei luoghi di sbarco, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline, non ci arrenderemo mai; e se, cosa che non credo neanche per un momento, quest’isola o gran parte di essa fosse soggiogata e affamata, allora il nostro impero d’oltremare, armato e guidato dalla flotta britannica, continuerà la lotta fino a quando, se Dio vorrà, il Nuovo Mondo, con tutta la sua forza e potenza, si muoverà al salvataggio e alla liberazione del vecchio”.

Viva la Libertà, Viva l’Italia Libera e Liberale.