Sindaco Sala, i gilet gialli saranno anche irresponsabili, ma sono tanti

Milano (Sonia Oliva) – “Irresponsabili”. Così ha definito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, le persone che stamane (sabato 30 maggio) si sono date appuntamento in Piazza Duomo a Milano e, contemporaneamente, in altre città italiane, Roma compresa.

A protestare è il movimento (sconosciuto ai più) dei “Gilet arancioni”, guidato da Antonio Pappalardo, ex generale dei Carabinieri.

La manifestazione è stata organizzata per chiedere una serie di cose e tra queste, la fine del Governo Conte e il ritorno alla “lira italica”.

Una manifestazione organizzata senza tener conto delle norme di sicurezza, molti non avevano le mascherine o le portavano abbassate e nessuno si è preoccupato di mantenere il distanziamento sociale, come impongono le norme antivirus.

“Ho chiesto al Prefetto – ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco meneghino – di denunciare gli organizzatori della manifestazione dei cosiddetti gilet arancioni. Un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova”. Una situazione paradossale sulla quale la questura sta già lavorando per identificare, con l’aiuto delle immagini, organizzatori e manifestanti che saranno denunciati per violazione delle restrizioni anticovid-19.

Manifestare è un diritto, certo, viviamo in una democrazia, ma l’azione dissennata di questa manciata di incoscienti, relega in ultimissimo piano i motivi della protesta.