Escursionista precipita da sentiero in quota nel Torinese, soccorso

Torino (Ansa) – La squadra del Soccorso alpino di Ceresole Reale (Torino) è intervenuta oggi pomeriggio per recuperare un escursionista rimasto ferito dopo essere precipitato dal sentiero sulla Cima della Ciarma, nel comune di Ceresole Reale, Torino. La compagna dell’uomo ha dato l’allarme ma l’eliambulanza 118 non poteva raggiungere l’obiettivo a causa della nebbia. Ha comunque trasportato in quota due squadre che hanno raggiunto il ferito, lo hanno stabilizzato e trasportato in barella fino al limite della nebbia, dove ha potuto essere imbarcato sull’ elicottero portato in ospedale con un codice giallo.