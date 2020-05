Giovedì incontro tra sindacati ed azienda per decidere il futuro della Cerutti

Casale Monferrato – Si terrà giovedì 4 giugno alle 15:30 l’incontro che sindacati ed Rsu avevano richiesto alla proprietà della Officine Meccaniche Cerutti, storica azienda di Casale specializzata nella produzione di macchine per la stampa, per fare il punto della situazione a più di un mese dalla ripresa del lavoro.

Sul tavolo, come punto principale, saranno richieste maggiori delucidazioni sull’accordo con i due imprenditori, un canadese e un messicano, che sembrerebbero essere interessati a entrare in società con la Cerutti. La proprietà aveva chiesto un periodo sufficientemente lungo, cioè appunto fine maggio, perché la situazione legata all’emergenza sanitaria si normalizzasse.

Nell’incontro dovranno poi essere affrontati tutti i problemi legati al piano di ristrutturazione aziendale: dall’annunciato trasferimento alla sede di Vercelli, al numero di lavoratori che rimarranno in produzione e a quelli che saranno dichiarati in esubero.

Intanto l’azienda ha riaperto e si sta lavorando sia nella sede di Casale che in quella di Vercelli con 50 dipendenti a rotazione dei 307 in forza all’azienda, che praticamente lavorano una settimana al mese in base alla cassa integrazione straordinaria che era stata chiesta per ristrutturazione aziendale a partire da inizio di febbraio e che durerà un anno. Un’altra ventina di dipendenti, del settore amministrativo, lavora da casa.

Non si sono creati problemi, per quanto concerne la produzione, con l’attuazione delle regole del distanziamento sociale e delle misure di sicurezza.

Un mese fa circa è cominciata ad arrivare dall’Inps la cassa integrazione, che, essendo di tipo straordinaria, non può essere anticipata dall’azienda.