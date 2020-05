Lotta alla movida, ad Alessandria recintata piazzetta della Lega ma sulla decisione è rimpallo di responsabilità

Alessandria – Nel secondo sabato “libero” del post lockdown, nel cuore del centro storico di Alessandria, in piazzetta della Lega, sono comparse le transenne che hanno segnato i confini di ingresso e uscita da una delle zone più frequentate del capoluogo.

Una decisione presa durante il comitato per l’ordine e la sicurezza del 25 maggio.

Quello si cui adesso si discuterà sarà la responsabilità di chi ha messo in atto questo gesto.

Il Comune con la polizia municipale ha messo le transenne, ma il sindaco di Alessandria pare non fosse d’accordo alla limitazione degli accessi e da Palazzo Rosso hanno detto che non hanno preso nessuna decisione in merito.

Insomma, su questa decisione è rimpallo di responsabilità.