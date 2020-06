Da Cinzano Rally Team: c’è voglia di rally, c’è voglia di ripartire

Il Rally di Alba prepara la gara dell’1 e 2 agosto

Alba – Il nuovo calendario sportivo per il 2020 verrà presentato a giorni da Aci Sport e comprenderà anche il Rally di Alba, valido per il Campionato Italiano Wrc. La gara organizzata come d’abitudine dall’Asd Cinzano Rally Team giunge alla 14ª edizione e sarà in una delle prime righe del suddetto calendario: si svolgerà nei giorni 1 e 2 agosto.

“Siamo al lavoro – spiega Bruno Montanaro, presidente del Cinzano Rally Team – sull’edizione 2020 da gennaio, rallentando il ritmo durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria ma senza mai fermarci. Ora ricominciamo da dove c’eravamo lasciati. Il mondo è cambiato, non la nostra passione. Dopo le riunioni in videoconferenza con Aci Sport che ci ha spiegato come ripartiranno le corse su strada crediamo ci siano ottime possibilità di organizzare il Rally nella data prevista sin dall’inizio dell’anno”.

“C’è voglia di rally – dice Gil Calleri del Cinzano Rally Team – come ci stanno dimostrando i tanti contatti di questi giorni da parte di piloti, preparatori, ufficiali di gara . C’è anche una cauta apertura da parte dei Comuni, della Provincia, della Prefettura e Questura che non escludono la possibilità di fare la gara il 2 agosto, compatibilmente con le norme contagio che sono in vigore oggi”.

Il programma di gara seguirà le indicazioni impartite da Aci Sport per avere corse più concentrate e meno dispendiose. In linea di massima sabato 1 agosto si terranno verifiche, ricognizioni e shakedown. La pare agonistica del Rally di Alba sarà tutta nella giornata di domenica 2 agosto con partenza al mattino da Alba, disputa di tre prove speciali da ripetere tre volte ciascuna sulle strade di Langa e arrivo finale ad Alba nel pomeriggio. I piloti avranno a disposizione circa 100 chilometri di prove speciali.