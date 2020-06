Dal 2 giugno gratis il tratto tra Ovada e Pra’ sull’autostrada A26

Ovada – Dopo sei mesi di lavori, il 25 giugno la galleria Bertè sulla autostrada A26, riaprirà ma con ogni probabilità gli interventi proseguiranno sulla gemella in direzione nord.

Per questo Autostrade per l’Italia, dopo lunghe richieste da parte dei cittadini delle Valli Stura, Orba e Leira e su spinta delle istituzioni, ha accordato la gratuità del pedaggio tra Pra’ e Ovada in entrambe le direzioni.

La gratuità scatterà domani, martedì 2 giugno, a partire dallo scoccare della mezzanotte. Se durante il lockdown i disagi potevano essere mitigati dal fatto che la circolazione era limitata e quindi non si formavano le code a cui ci si era abituati a fatica durante il periodo invernale, dal 3 giugno, con la riapertura delle frontiere e con il proseguire dei cantieri, il rischio ingorgo è dietro l’angolo. Il tratto gratis non risolverà i problemi del traffico, anzi, potrebbe acuirli ma almeno non si dovrà pagare per stare in coda su un’autostrada a doppio senso di marcia.