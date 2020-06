Due incidenti stradali domenica nel cuneese, il più grave nel pomeriggio: quattro feriti, uno in codice rosso

Cuneo – Due incidenti stradali, ieri, sulle strade del cuneese.

A Gaiola, nel primo pomeriggio di ieri, era circa l’una e mezza, si sono scontrate due moto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze con equipe medico sanitario per prestare i soccorsi.

L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 21 del Colle della Maddalena. In loco per i rilievi e la gestione della viabilità una pattuglia della polizia stradale.

I due centauri coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Cuneo.

Alle quattro e mezza un secondo incidente, più grave: due motoveicoli si sono scontrati sulla Sp661 nelle vicinanze della frazione Gamellona sotto il comune di Paroldo in direzione Montezemolo.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso proveniente da Torino e i vigili del fuoco volontari di Ceva in supporto al 118.

Quattro le persone rimaste coinvolte. Una, un uomo di 58 anni, C.M., è rimasta gravemente ferita, codice rosso, e portata al Santa Croce di Cuneo. Con lui una donna, M.R., 52 anni, di Sant’Albano Stura, codice giallo. Gli altri due feriti, di 31 e 32 anni, uno in codice giallo e uno in codice verde, sono stati portati al nosocomio di Mondovì Montis Regalis.