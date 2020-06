L’Alessandria Calcio tornerà ad allenarsi dal 4 giugno

Alessandria – Il quattro giugno l’Alessandria Calcio riprenderà gli allenamenti. In attesa di capire quale sarà il futuro del campionato di serie C, i ragazzi agli ordini di mister Gregucci si alleneranno in vista del possibile piano playoff pensato dalla Lega per portare a termine la stagione 2019/2020.

La truppa grigia tornerà così a calcare il terreno del centro Michelin di Spinetta Marengo con le modalità previste dai protocolli previsti dalla Figc in materia e approvati dal Governo.