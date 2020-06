Nell’astigiano sgomberato alloggio occupato abusivamente da due braccianti

Villanova d’Asti – Si sono barricati in casa per non uscire più, in quell’alloggio nel quale erano stati indirizzati da qualcuno che sapeva che per un po’ di tempo non avrebbe avuto alcun occupante. Loro sono due cittadini di origine egiziana impiegati in un’azienda agricola di Villanova d’Asti.

Alla porta d’ingresso, infatti, sabato si sono presentate due pattuglie della Polizia Locale di Villanova con il mandato di sgomberare l’alloggio che i due occupavano da tempo senza alcun titolo.

Tutto è nato da una denuncia sporta proprio alla Polizia Locale che riguardava l’occupazione abusiva di quell’appartamento in condominio già pignorato e affidato all’Istituto di vendite Giudiziarie in attesa di essere messo all’asta.

Le due pattuglie, già prevedendo la resistenza dei due occupanti egiziani, si sono presentati con un fabbro al seguito che ha poi materialmente consentito l’accesso all’alloggio. I due inquilini abusivi, identificati, sono stati denunciati per occupazione abusiva e l’alloggio è stato liberato e riconsegnato all’Istituto Vendite Giudiziarie con una nuova serratura alla porta.