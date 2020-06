Settantacinquenne annega nel fiume Sesia a Scopa

Scopa – Tragedia oggi pomeriggio nel vercellese. Un uomo di 75 anni ha perso la vita nelle acque del fiume Sesia in località Ponte Piana, a Scopa. L’allarme è scattato intorno alle 15. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Scopa, l’uomo è caduto nel fiume ed è stato soccorso da alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che hanno applicato le tecniche di primo soccorso. Un volontario del 118 non in servizio, intanto, aveva effettuato il massaggio cardiaco. È intervenuto quindi l’elicottero del 118, ma il medico purtroppo ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Presente sul posto anche personale del Soccorso Alpino.