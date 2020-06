Teatro Regio, oltre duecento lavoratori davanti al Comune di Torino per dire no al commissariamento

Torino (Ansa) – Oltre 200 lavoratori del Teatro Regio di Torino hanno manifestato oggi pomeriggio davanti al Comune per dire No al commissariamento chiesto dalla sindaca Chiara Appendino. La manifestazione è stata aperta dal canto del ‘Va Pensiero’ di Verdi e dell’Inno di Mameli, con la partecipazione di un gruppo di voci bianche. Tra un brano e l’altro uno scroscio di applausi da parte del pubblico che si è unito ai manifestanti.

Una delegazione, entrata in Comune per recapitare un documento alla sindaca Chiara Appendino, è stata ricevuta dai capigruppo in un breve incontro virtuale.

Nel documento, firmato dalle Rsu, si chiede, tra l’altro, l’accesso dettagliato al bilancio del 2019 “visto che il sovrintendente aveva rassicurato i dipendenti sul fatto che fosse in pareggio”.

Alla sindaca, in particolare, viene chiesto che “spieghi la sua scelta di commissariare il teatro, che sembrerebbe non motivata” e la convocazione di una commissione cultura-lavoro.