Vercelli, in manette due fidanzati ricercati: si nascondevano in un casolare

Vercelli – Nei giorni scorsi la polizia di Vercelli ha arrestato due fidanzati ricercati. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura del capoluogo.

La donna, cinquantenne biellese, condannata in via definitiva a sei mesi di reclusione per i reati di lesioni e minacce e che aveva fatto perdere le proprie tracce, è stata individuata all’interno di un casolare di Borgo Vercelli dagli agenti della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini.

Da ulteriori accertamenti, la polizia aveva scoperto che con la donna era nascosto anche un uomo di 52 anni di nazionalità marocchina che nel dicembre dell’anno scorso era stato condannato in via definitiva alla pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione, oltre che alla multa di euro 10.000, per una serie innumerevoli di reati posti in essere dal 2013 al 2019.

Fatta irruzione nel casolare, gli agenti hanno bloccato entrambi, fidanzati da diverso tempo. La donna era già nota alle forze dell’ordine per detenzione di sostanze stupefacenti, lesioni e violenze. La fedina penale dell’uomo, invece, è costellata di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Oltre ai due arresti, il marocchino è stato anche indagato in stato di libertà per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente: all’interno dell’appartamento sono state, infatti, trovate quattro piante di marijuana, coltivate dall’uomo e finalizzate a produrre sostanza stupefacente da commercializzare.

Successivamente i due sono stati portati nella casa circondariale.