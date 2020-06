Centrodestra in piazza per il 2 giugno

Roma – Il centrodestra è sceso in piazza a Roma e in tutta Italia per manifestare contro il governo e annunciare – nelle parole dell’europarlamentare leghista Casanova – la resa dei conti per settembre. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono in piazza del Popolo a Roma dove hanno partecipato al flash mob organizzato per la Festa della Repubblica. Presenti un migliaio di dimostranti imsieme a dirigenti di partito e parlamentari, è stata srotolata una lunghissima bandiera Tricolore a occupare più di metà della piazza. Salvini si è fermato più volte a salutare e fare selfie coi sostenitori. “Capisco la voglia e la rabbia, ma dobbiamo costruire un percorso – ha detto Salvini – che porti l’Italia lontano senza dover aspettare aiuti esterni che tanto non arrivano. Siamo qui – ha aggiunto il Capitano – a nome degli italiani dimenticati in questi mesi e discriminati, c’è un pregiudizio nei confronti del privato, lavoratori autonomi e liberi professionisti, ma non ci possono essere lavoratori di serie A e di serie B”.