Coppia di quarantenni si perde nei boschi vicino a Fraconalto, partite le ricerche

Fraconalto – Sono in corso le ricerche, da parte dei Vigili del Fuoco di Alessandria e Novi Ligure, di una coppia, un uomo e una donna di circa 40 anni, andati oggi a fare una passeggiata in un bosco nel Comune di Fraconalto, paese tra la Val Lemme e la Valle Scrivia, e che non sono più riusciti a trovare la via del ritorno.

I due hanno chiesto subito aiuto. Le ricerche sono scattate con l’aiuto anche, da Torino, di una squadra di Vigili del Fuoco in elicottero.