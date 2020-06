Dai Comitati “Torrente Orba”, “Vivere a Predosa”, “Sezzadio per l’Ambiente”: diciamo “No” all’impianto per la produzione di biometano nel Comune di Castellazzo Bormida

Giù le mani dalla Pieve di Santa Trinità da Lungi; Conferenza dei Servizi del 4 giugno 2020

Giovedì 04/06/20 la Conferenza dei Servizi, convocata dalla Provincia di Alessandria, dovrà esprimersi in merito al progetto di un impianto per la produzione di biometano che si vorrebbe costruire a Castellazzo Bormida (AL), in località Santa Trinità da Lungi. I proponenti pretenderebbero di trasformare 80.000 tonnellate/anno di scarti organici e frazione verde provenienti da altre parti d’Italia, previo ampio consumo di combustibile fossile, col rischio che si verifichino dispersioni di gas in atmosfera e si generino ulteriori puzze che saranno percepite nei paesi circostanti. Detto impianto non sarebbe di nessuna utilità per la Provincia di Alessandria in quanto la produzione di rifiuti organici locale viene già trattata dagli impianti esistenti, come ampiamente argomentato nelle osservazioni che abbiamo depositato. Un ulteriore flusso di circa 7.000 camion/anno si riverserebbe sulle S.P. 181 e 185 già percorse da un traffico insopportabile. Un altro angolo della nostra campagna – già costellata e deturpata da cave, laghi di cava, discariche, impianti a biomassa, impianti di biometano, impianti di trattamento fanghi – sarebbe deturpato dall’ennesimo impianto che si verrebbe a trovare a poche centinaia di metri da una pieve romanica. La nostra Provincia, da troppi anni, viene presa d’assalto da imprenditori senza scrupoli che cercano di trarre il massimo profitto, generando solo danni e inquinamento. La politica non fa nulla per fermare tale predazione e non prende in seria considerazione le gravi problematiche relative alla salute di uno dei territori più inquinati del Paese. Non vogliamo diventare la pattumiera d’Italia! I cittadini dicono: Basta!

Auspichiamo che i Sindaci e le Autorità che interverranno esprimano un parere negativo e che la stessa Conferenza neghi l’approvazione all’ennesima ferita che il nostro già martoriato territorio dovrebbe subire.

Giovedì 04/06 p.v. alle ore 10,00 alcuni di noi – senza creare assembramenti e con le modalità imposte dall’emergenza sanitaria – costituiranno un presidio davanti agli uffici della Provincia ad Alessandria in Via Galimberti n. 2 per esprimere la nostra contrarietà

al progetto.