Prosegue la cassa integrazione alla Kme, un’altra azienda del novese dal futuro sempre più incerto

Serravalle Scrivia – Futuro dei dipendenti incerto e mancanza di un vero piano industriale. Sembra di parlare dell’Ilva di Novi invece è la situazione, analoga, di un’altra azienda del novese, la Kme di Serravalle Scrivia.

Lo stabilimento vive la singolarità di dare sede a due società: la Kme Italia Sct, 230 lavoratori sul rame, e la Brass Hme, di proprietà cinese, con 170 dipendenti impiegati nella produzione di barre d’ottone.

La “convivenza” avrebbe dovuto essere ridefinita in primavera, con l’acquisizione del ramo d’azienda di Kme da parte dei cinesi. Per adesso, tuttavia, nulla sembra muoversi e le incognite aumentano.

Dalla Fiom Cgil è stata espressa preoccupazione per il fatto che la Serravalle Copper Tube ha informato informato che farà richiesta di altra proroga di cassa integrazione per la pandemia e questo a causa del mercato lento e dei volumi produttivi bassi.

Da qui la necessità di utilizzare la “Cassa Covid” ma la Serravalle Copper Tube non ha più ammortizzatori sociali, avendoli già terminati. Delle 9 settimane richieste subito e utilizzate, i dipendenti potranno averne in via straordinaria altre 5 entro agosto e 4 da settembre in avanti.

La speranza, da parte dei sindacati, a questo punto è che cresca l’interesse da parte dei cinesi, che avevano acquisito le azioni di Brass un anno fa, sull’altra parte di Kme che lavora rame, unificando così le due aziende, come era un tempo.

Oltre a questo che si discuta con i sindacati e le Rsu un piano credibile, che possa rilanciare Kme sui mercati internazionali.