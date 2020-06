Sgarbi appoggia il professor Zangrillo e chiede una commissione d’inchiesta sul Governo Conte

Roma –Vittorio Sgarbi appoggia il professor Alberto Zangrillo e accusa il governo sul Covid19, sul terrorismo mediatico, sull’emergenza sanitaria e sulle misure di limitazione della libertà messe in atto contro l’epidemia di coronavirus. E lo fa citando le discusse parole del professor Alberto Zangrillo, secondo cui il virus dal punto di vista clinico non esiste più. Per il critico d’arte e politico italiano il governo Conte “ha preso per il culo gli italiani e distrutto l’economia” e chiede “una commissione d’inchiesta su quali siano state le fonti di informazione che hanno portato a distruggere la vita degli italiani, a farli cadere nel panico e nella paura”.