A fuoco un’auto alimentata a Gpl nel vercellese, intervenuti i Vigili del Fuoco

Livorno Ferraris – Intervento, nel vercellese, dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris, stamane intorno alle otto, per un incendio ad una vettura alimentata a gas di petrolio liquefatto, Gpl, in via Conti della Rocchetta all’angolo con via Mario Rosa.

Dopo lo spegnimento del rogo il mezzo è stato messo in sicurezza. Nessun ferito.