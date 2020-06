Ci scrive Andrea Bani, del Gran Bar Bardoneschi di Tortona: il bar che gestisco non subisce la crisi, l’asta riguarda i muri che non sono miei

Tortona (Maria Ferrari) – L’articolo https://www.alessandriaoggi.info/sito/2020/06/03/covid19-a-tortona-dopo-i-morti-iniziano-i-fallimenti/ sulla vendita all’asta dei locali del Gran Bar Bardoneschi di Tortona, uno dei locali più esclusivi della città, ha destato stupore e meraviglia. Come sempre in queste circostanze possono nascere incomprensioni come quella per cui avrei scritto che il bar in questione non naviga in buone acque. se mai è vero il contrario perché nell’articolo si può leggere che il bar in questione è gestito benissimo con la massima professionalità. il titolare del bar a questo proposito ci scrive: “Sono il responsabile del locale Gran Bar Bardoneschi di Tortona. In merito all’articolo del 3-06-2020 dal titolo “Covid19: a Tortona dopo i morti iniziano i fallimenti”, si fa riferimento al fatto che il locale sia in difficoltà economiche, al punto da dover prendere in considerazione la chiusura per fallimento.

Le faccio presente che l’azienda è sana. Il proprietario dei muri, al quale pago l’affitto, si trova in difficoltà economiche tali da mettere all’incanto i locali del prestigioso locale. Pertanto, chiedo, con grande insistenza, un articolo di chiarimento. In caso contrario mi troverei nella spiacevole condizione di denunciare il giornale con richiesta danni per il danno all’immagine e per notizia falsa. Certo di un riscontro favorevole, porgo saluti. Andrea Bani”. Certamente è come dice il signor Bani che continuerà a gestire con successo come sempre il Gran Bar Bardoneschi che sarà acquistato all’asta e passerà di mano. Non ho nessun dubbio. Potrebbe essere lo stesso signor Bani ad acquistare e forse ci riuscirà. Glielo auguro. Il problema è un altro, e cioè quello per cui a Tortona molti immobili adibiti ad esercizi commerciali stanno finendo all’asta. La crisi c’è e si sente, come si sente un po’ dappertutto.