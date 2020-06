Con la Fase 2 boom di truffe agli anziani a Torino nel mese di maggio

Torino (Ansa) – Boom di truffe agli anziani, a Torino, durante la fase 2 dell’emergenza coronavirus. Sono 28 i casi registrati dalla polizia nel solo mese di maggio tra truffe tentate e riuscite, mentre a marzo e ad aprile c’era stato un drastico calo.

Difficili le operazioni di identificazione: con gli esercizi commerciali chiusi, non sempre è possibile acquisire le immagini di videosorveglianza e spesso i truffatori indossano le mascherine. I malfattori hanno più volte utilizzato escamotage collegati alla crisi sanitaria, proponendo ad esempio fantomatiche sanificazioni: alcuni giorni fa una anziana signora residente nel quartiere Vallette è stata derubata con questa scusa di 7 mila euro, tra contanti e gioielli. In un’altra truffa analoga, i responsabili hanno portato via gioielli e denaro ad una donna, per un totale di 15 mila euro, solo pochi giorni dopo l’inizio della fase 2.