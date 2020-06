Covid19: a Tortona dopo i morti iniziano i fallimenti

Forse proprio a causa dell’epidemia del Covid19, Tortona resta la città più colpita della provincia: dopo le oltre 400 vittime è la volta delle attività. All’asta perfino uno dei Bar principali del centro

Tortona (Maria Ferrari) – Non è un buon momento per Tortona che, dopo il record provinciale di morti con Coron avirus (si calcola siano più di 400), deve registrare – purtroppo – anche una forte crisi delle attività produttive. La notizia della messa all’asta del Gran Bar Bardoneschi di Via Emilia 104, uno storico e raffinato locale sotto i portici principali del centro cittadino, non sarebbe che la prima di una drammatica serie di fallimenti e concordati preventivi di altrettante attività commerciali e produttive. Frequentato dalla “crema” della città, nel settembre scorso, alla riapertura, è stato teatro di un’indimenticabile kermesse a sfondo gastronomico che ha visto ospiti, tra i molti personaggi di spicco, il sindaco Federico Chiodi ed il presidente del consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo in compagnia delle signore Roberta Prevignano segretaria del sindaco ed Elisa Gatto dipendente legale del Comune, quest’ultima accanto a Cuniolo (nella foto a destra). La vendita all’incanto del prestigioso locale è prevista in Tribunale ad Alessandria per mercoledì prossimo 10 giugno alle 16, con prezzo a base d’asta di 81.000 euro (scheda a sinistra). Ci giunge notizia che altri locali tortonesi stiano andando all’asta a dimostrazione di una crisi della città senza precedenti. Come si ricorderà, già a febbraio a Tortona ci sono stati i primi contagiati. L’epidemia si è poi allargata rapidamente mietendo moltissime vittime. La crisi ha travolto anche il tessuto sociale della cittadina piemontese causando una fortissima contrazione delle attività produttive che hanno risentito di un calo molto forte della domanda. Non è stata sufficiente, a volte, la grande professionalità dei titolari come nel caso del Bar Bardoneschi, vero fiore all’occhiello della ristorazione cittadina. Tortona sta vivendo uno dei periodi più bui della sua storia recente e la giunta guidata dal sindaco Chiodi deve trovare al più presto gli strumenti amministrativi più efficaci per far fronte a questa gravissima situazione se non si vuole condannare la città a diventare un dormitorio improduttivo.