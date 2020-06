Ex Ilva, a Novi ripartiti da lunedì alcuni impianti e intanto si attende la presentazione del piano industriale da parte di ArcelorMittal

Novi Ligure – Da lunedì 1° giugno all’ex Ilva di Novi sono stati richiamati 323 dipendenti su oltre settecento, questo per far ripartire alcuni reparti: capl, cioè la ricottura continua, decatreno, zincatura, finiture, imballo, spedizioni e qualità.

Decisione, ovviamente, della ArcelorMittal anche se il giorno della verità sarà venerdì 5 giugno quando sarà presentato il piano industriale. Allora forse si avrà un’idea più chiara degli impegni che la proprietà franco-indiana è disposta a prendere per il futuro degli stabilimenti italiani.

Ad ogni modo, in questo periodo si cercherà di coinvolgere anche i reparti di elettrozincatura, alluminiatura, ricottura statica, temper e gli impiegati della palazzina uffici, per favorire al massimo la rotazione tra tutti i dipendenti messi in cassa integrazione.

Terminata la “Cigo Covid”, si profilano altre 9 settimane di cassa, quindi per tutta l’estate, nella lunga attesa del 30 novembre, quando ArcelorMittal potrebbe decidere di lasciare l’Italia. La produzione potrebbe cessare o rimanere ridottissima, per ammissione stessa dell’azienda.

Da Taranto, intanto, è arrivata la notizia dell’ispezione impedita all’impianto pugliese dopo la segnalazione dei sindacati sulla produzione ridottissima.

Il direttore del personale di ArcelorMittal, Arturo Ferrucci, ha dichiarato che l’azienda “non era pronta” e che la presenza di un gruppo ispettivo di una quindicina di persone costituiva un problema “causa Covid”.

La situazione, secondo quanto trapelato, sarà segnalata a Procura e Prefettura cui sarà trasmesso il verbale di mancato accesso in stabilimento.