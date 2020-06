Guida in stato di ebbrezza e presenza irregolare in Italia: a Casale serie di denunce da parte dei Carabinieri

Casale Monferrato – Nell’ambito di una serie di controlli, i Carabinieri di Casale hanno denunciato quattro persone, tre per guida in stato di ebbrezza e una per presenza irregolare sul territorio.

I Carabinieri di Ponzano hanno denunciato un quarantottenne uscito di strada con la propria moto sulla provinciale 457. Ricoverato all’ospedale di Casale gli è stata diagnosticata una prognosi di 60 giorni ma i dati clinici hanno anche fatto emergere un tasso di alcol nel sangue pari a 2,48 grammi per litro. Il motociclista dovrà inoltre rispondere della mancata copertura assicurativa del mezzo.

A Ozzano, nelle vicinanze del cimitero, i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile sono intervenuti in seguito all’incidente di un cinquantaquattrenne casalese, trovato con un tasso alcolemico di 2,78 grammi per litro nel sangue.

A un trentasettenne di Rosignano, fermato mentre circolava a Casale a bordo della sulla Porsche., è stata ritirata la patente. L’automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso con 0,96 grammi di alcol per litro.

I controlli nel casalese si sono conclusi con una denuncia per violazione della legge sull’immigrazione e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità nei confronti di un 23enne gambiano. Il giovane, irregolare in Italia, con precedenti legati allo spaccio di stupefacenti era stato trovato senza giustificato motivo presso un Centro di Accoglienza monferrino. L’uomo, oltre alla denuncia è stato segnalato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Alessandria.