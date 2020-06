I malati di Covid19 consentono rimborsi maggiori agli ospedali: il Coronavirus è diventato un business?

Come mai sono crollati i ricoveri per epatiti, cardiopatie, fratture, polmoniti, ma sono schizzati i ricoveri per Covid19? Forse abbiamo scoperto perché

Alessandria (Viola Molinari) – Il Coronavirus ha messo in pausa il mondo intero. Il Governo Conte ha messo gli italiani agli arresti domiciliari. E così, per quattro mesi il nostro Paese null’altro ha potuto fare se non affidarsi a DPCM e autocerficazioni, sfornati come se non ci fosse un domani. Pagine su pagine di indicazioni contorte, soggette a mille interpretazioni e, secondo alcuni maligni, condite con “una buona dose di terrore”, grazie, forse, alla connivenza di qualche “scienziato” che negli ultimi mesi, ai microscopi dei laboratori, ha preferito le telecamere dei programmi televisivi.

Zangrillo: la bocca della verità

Una ventata di ottimismo e, finalmente, di verità, è arrivata dalle dichiarazioni di Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Referente Direzionale Aree Cliniche dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano: “Il virus clinicamente non esiste più”. Ovviamente, Ministero della salute e Company hanno preso subito le distanze dicendosi “sconcertati perché il virus circola ancora”. Si fa forza della verità il dottor Zangrillo che non è assolutamente pentito di aver spiegato a che punto siamo della pandemia: “la carica virale del virus è ormai infinitesimale”.

La Sanità italiana: bella ma povera

Ospedali, medici, virologi, anestesisti, sono stati costantemente consultati e intervistati per avere aggiornamenti attendibili e provabili scientificamente. Dall’inizio di questo difficile 2020 dunque, pandemia e sanità hanno vissuto in simbiosi con tanti elogi per i sanitari (diventati eroi) e altrettante critiche rivolte invece a coloro che, per soddisfare le avidità congenite di cui soffrono, soprattutto politici e uomini di potere, hanno tagliato senza pietà i fondi destinati alla Sanità. Certo, chi avrebbe mai pensato a una pandemia? Il nostro sistema sanitario è considerato tra i migliori del mondo sia per la preparazione del personale che per le cure e l’assistenza, garantiti senza alcuna distinzione.

Aumentano i ticket ma non migliora il servizio

L’eccellenza delle nostre strutture crolla però miseramente quando si apre il capitolo “gestione”. Un’evidenza emersa dallo scontro tra la furia del Covid-19 e tutte le mannaie che negli ultimi decenni si sono abbattute sui fabbisogni sanitari. Basti pensare che, secondo i dati dell’Annuario Statistico del SSN aggiornati al 2017, si parla di 151.646 posti letto nelle strutture pubbliche e di 40.000 nelle strutture private che, insieme, rappresentano un calo del 30% rispetto al 2000.

Sui budget regionali, la spesa sanitaria incide per il 70% e così, per far tornare i conti, il meccanismo attuato e ormai consolidato senza alcun controllo, consiste nel taglio delle prestazioni e nell’aumento del ticket, a carico dei pazienti.

L’ormai irrinunciabile ruolo dei privati

Normalmente, una prestazione eseguita in una clinica privata applica tariffe che sono 3 volte inferiori a quelle che rimborsa la Regione alle cliniche che sono invece convenzionate con il SSN.

Considerando che gli italiani fanno circa 56 milioni di esami all’anno, gli ospedali pubblici, non riuscendo a soddisfare le richieste si appoggiano a imprenditori privati convenzionati. Rimborsati cioè con soldi pubblici.

Non si capisce poi, per quale principio (o meglio tariffa), siano decisi i rimborsi alle cliniche convenzionate.

L’unica certezza è che non si fanno gare e non è dato sapere quali siano gli attori seduti al tavolo delle commissioni per decidere i costi da rimborsare per ogni prestazione.

Affari non sempre cristallini

Verrebbe quasi da pensare che faccia comodo a molti (troppi) che l’aumento delle spese complessive destinate alla sanità, sia paragonabile a un furto legalizzato alle casse pubbliche che, ovviamente, arreca ulteriori svantaggi e problemi solo ai cittadini. Non si contano poi gli scandali portati faticosamente alla luce nelle strutture private convenzionate e legate al numero importante di interventi chirurgici eseguiti in un anno. Interventi sotto la lente d’ingrandimento perché ritenuti “non necessari” ed eseguiti negli ospedali pubblici solo nel 15% dei casi a fronte degli stessi interventi che arrivano al 99% nelle cliniche convenzionate con la mutua.

Solo Covid: rende di più

A fine emergenza comunque, il Governo dovrebbe sistemare la situazione della sanità pubblica e degli ospedali. Ospedali che, sorprendentemente, da febbraio a maggio, non hanno registrato accessi per infarti, aneurismi, neoplasie, gambe rotte… ma solo Covid. Di cui tantissimi ricoverati in terapia intensiva e subintensiva a fronte di rimborsi che vanno dai 900 euro al giorno per ogni paziente in terapia intensiva per 10 giorni, ai 538 euro al giorno per ogni paziente in terapia subintensiva per 12 giorni. In fondo, per un ricovero ordinario della durata di due settimane, il rimborso è “soltanto” di 250 euro al giorno.