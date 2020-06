Incidente sull’A21, feriti una donna e due bambini

Felizzano – Grave incidente stradale, nel primo pomeriggio, sull’autostrada A21, nel tratto tra Felizzano e Alessandria.

Un’auto sarebbe uscita di strada in completa autonomia e per motivi ancora da accertare. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una mamma e due bambini. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso assieme alla Polstrada che ha effettuato i rilievi mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

I due bambini sono stati trasportati all’Infantile di Alessandria mentre la mamma è stata portata all’Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo.