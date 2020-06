Maxi blackout, 15.000 utenze senza corrente a Torino

Torino (Ansa) – Maxi blackout a Torino nelle zone di Santa Rita e Mirafiori. Oltre 15 mila le utenze coinvolte a partire dalle 9 del mattino per via di un guasto a una cabina primaria della zona, dove si è verificato un principio di incendio. Sul posto sono al lavoro tre squadre di Iren.

Il ripristino non è semplice proprio perché si tratta di un guasto a una cabina primaria, che ha provocato anche qualche guasto secondario: al momento la corrente è tornata a macchia di leopardo ma si segnalano anche nuovi blackout in zona San Salvario. Secondo Iren nel pomeriggio il problema dovrebbe essere risolto completamente.