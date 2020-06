Scoperto dai Carabinieri, tenta la fuga prima in auto e poi a piedi: in manette giovane spacciatore

Tortona – Lunedì i Carabinieri di Sale hanno arrestato un cittadino marocchino di 29 anni, H. I., residente a Corsico. L’uomo, disoccupato e con precedenti per droga, è stato individuato dopo che, a bordo della sua auto, si era allontanato velocemente per le vie del paese dopo aver notato l’auto dei militari.

Partito l’inseguimento, durante il quale il sospetto ha lanciato dal finestrino un sacchetto con all’interno 8 dosi di cocaina pronte per la vendita, il giovane è stato poi bloccato vicino a Isola Sant’Antonio nonostante il tentativo di fuga a piedi in aperta campagna. Raggiunto e bloccato il 29enne è stato arrestato in flagranza di reato per illecita detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.

La perquisizione ha inoltre permesso di recuperare 438 euro, frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo, dopo la convalida dell’arresto, ha subito l’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa dalle 21 alle 7.