Volley, Ivano Marenco confermato alla guida dell’Arredo Frigo Makhymo Acqui

Acqui Terme – A guidare l’Arredo Frigo Makhymo di Acqui, nel campionato nazionale di serie B1 di volley, la prossima stagione ci sarà ancora Ivano Marenco.

Quinta stagione consecutiva nella terza categoria nazionale per la compagine acquese e sesta con Marenco alla guida, che, dopo l’ottavo posto di questa annata troncata anzitempo dall’emergenza sanitaria, punta nuovamente a fare bene.

“In questi ultimi mesi abbiamo di capire le dinamiche della ripresa. Adesso che si sta delineando una situazione tranquilla, pur non sapendo ancora quando si comincerà, stiamo lavorando per costruire una squadra che vuole essere competitiva. L’obiettivo – afferma il tecnico acquese – è quello di fare un buon campionato. Non vogliamo fare una corsa alla salvezza e basta, ma fare del nostro meglio per rimanere tranquille in questa categoria. A questo proposito stiamo cercando di costruire una squadra per disputare un campionato più che dignitoso, magari provando a fare leggermente meglio di quanto fatto prima. Non puntiamo al vertice, ma nemmeno a lottare per la salvezza. Quando abbiamo chiuso eravamo in netta risalita e cercheremo di ripartire da qui.”

In conclusione, il tecnico acquese precisa: “Ribadisco, come ho già detto diverse volte, che non mi è mai piaciuto fare pronostici, meno che mai quest’anno che per ovvi motivi sarà una stagione particolare. L’obiettivo è semplicemente quello di fare un buon campionato”.