Bella e brava Ludovica Leotta con “Solo per me”

Milano (Sonia Oliva) – Da domani (venerdì 5 giugno) sarà in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “Solo per me” il nuovo singolo della giovane cantautrice catanese Ludovica Leotta. La canzone, scritta insieme al cantautore Fernando Alba, parla della mancanza di fiducia verso se stessi e verso la vita. Dopo il successo virale del brano “Catania Figghiozza D’o Patri Eternu”, che l’ha portata sul Palco di Piazza Duomo insieme ai grandi artisti partecipanti al “Concerto di Capodanno in Festa 2020”, si presenta al grande pubblico con questo primo inedito soul, dalle ritmiche RnB e le atmosfere elettriche. A proposito del singolo, Ludovica Leotta commenta: “Questa canzone nasce da un testo che avevo scritto sul telefonino in un momento particolare della mia vita. Non era la prima volta che scrivevo dei pensieri ma quella volta ho sentito la necessità di metterli in musica. Ho deciso di intitolare questo brano Solo per Me, perché sono sensazioni che non auguro a nessuno di provare. Non bisogna mai arrendersi, perché la felicità esiste… basta solo cercarla”.