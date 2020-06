Da Radio Pnr: le poesie di Rita Parodi Pizzorno a Nuova Radio Pieve

La narrativa contemporanea sarà il filo conduttore dell’appuntamento settimanale sulla frequenza 96.400 FM e in diretta su live streaming multimedia del sito Internet www.radiopnr.it. Nel Caleidoscopio che andrà in onda alle ore 20,30 di domenica 14 giugno Andrea Bobbio riproporrà l’ascolto delle letture di tre racconti tratti dalla silloge “Acrobazie in punta di penna” edita, nel 2016, dai Fratelli Frilli di Genova e supportata dalla dotta introduzione di Clara Rubbi, che ha scritto, tra l’altro: “In questi racconti l’autrice descrive molti aspetti del mondo che la circonda con la sensibilità che le è propria, con lo sguardo che sa vedere la realtà degli uomini e delle cose al di là di ciò che appare”. La poetessa e narratrice genovese Rita Parodi Pizzorno, autrice della raccolta e più volte gradita ospite in questa trasmissione, aveva introdotto e letto i testi, coadiuvata, nelle letture, da Andrea Bobbio. L’appuntamento è quindi fissato per domenica sera oppure, in replica, martedì 16 giugno, sempre alle ore 20,30.