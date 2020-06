Dalla Prefettura di Alessandria: incontro del nucleo misto di vigilanza con le categorie del commercio e dei pubblici esercizi

Come concordato nell’incontro tra il Prefetto Olita, il Sindaco di Alessandria Cuttica di Revigliasco e i Rappresentanti dei Commercianti tenutosi il 28 maggio scorso, nella mattinata odierna si è svolta una riunione del Nucleo misto per la vigilanza sull’applicazione nelle aziende delle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza da Covid – 19, presieduta dal Viceprefetto Vicario Ponta.

Alla riunione, oltre ai componenti istituzionali del Nucleo in rappresentanza dell’Arma Carabinieri, dell’Ispettorato del Lavoro, dei Vigili del Fuoco e del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) dell’ASL, erano presenti, collegati in videoconferenza, qualificati esponenti del Comune di Alessandria, dell’Ascom – Confcommercio, della Confesercenti e delle organizzazioni di settore dei pubblici esercizi FIPE, SILB e FIEPET.

Durante l’incontro sono stati approfonditi i temi della responsabilità degli esercenti e dei clienti per l’osservanza delle misure derivanti dall’emergenza epidemiologica e alcuni problemi interpretativi delle norme attualmente vigenti.

Si è concordato che il Nucleo misto di vigilanza, che esercita la propria azione in un’ottica essenzialmente collaborativa, e le Amministrazioni che ne fanno parte, saranno a disposizione delle Associazioni di categoria quali interlocutori qualificati per ogni ulteriore approfondimento o quesito ritenuto utile, nella prospettiva della progressiva riapertura delle attività.

Tutti gli intervenuti hanno espresso unanime soddisfazione per gli esiti dell’incontro, confermando la propria disponibilità a proseguire la massima reciproca collaborazione.