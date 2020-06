Festino con droga in una casa nell’astigiano: una denuncia e venti sanzioni Covid

Asti (Ansa) – Un festino, tra una ventina di trentenni, a base di droga e musica a tutto volume, nella seconda casa di un torinese a Montafia, nell’astigiano, è stato scoperto dai carabinieri dello stesso piccolo Comune, insieme ai colleghi di Castelnuovo Don Bosco e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Villanova d’Asti, intervenuti per gli schiamazzi segnalati da alcuni vicini.

I militari hanno trovato su un tavolo sei grammi di stupefacente suddivisi in 8 dosi di eroina e 5 di cocaina. Il proprietario della cascina è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, mentre per tutti i presenti incensurati sono scattate le sanzioni amministrative per il divieto di assembramento imposto dalle misure governative per il contenimento del coronavirus.