“Grazie a Whirlpool resta solo la morte”, presidio dei lavoratori ex Embraco a Torino

Torino (Ansa) – Presidio dei lavoratori ex Embraco, questa mattina a Torino, che sono tornati a manifestare per chiedere alle istituzioni una soluzione per i 407 lavoratori dello stabilimento di Riva presso Chieri. Fim, Fiom e Uilm hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione in piazza Castello. “Whirlpool distrugge gli operai. Famiglie alla fame. Resta la disperazione”, è uno dei cartelli esposti dai manifestanti, un centinaio. “Grazie a Whirlpool resta solo la morte”, “Whirlpool la distruzione della classe operaia.

Vergogna”, si legge su altri cartelli. Una delegazione sarà ricevuta dall’assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino.