In una Novi già allo stremo per le vicende Pernigotti e Ilva hanno anche devastato il Parco Castello

Novi Ligure – A Novi, città già duramente provata e stressata dalle situazioni che hanno colpito Pernigotti e Ilva, le tensioni alla fine sono esplose e il periodo di lockdown ha favorito il teppismo, soprattutto nei luoghi aperti.

A farne le spese maggiori è stato il Parco Castello. I volontari della pro loco, alla riapertura di uno dei polmoni verdi più importanti della città, hanno avuto una sgradita sorpresa.

Tra febbraio e maggio, in varie occasioni, diverse escursioni di teppisti hanno provocato danni, approfittando dell’area rimasta praticamente abbandonata e riuscendo a sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

Ad essere presi di mira sono stati tavoli, panchine, sedie, attrezzi per la manutenzione del parco, devastati. Inoltre i teppisti hanno imbrattato gli esterni delle strutture murarie con bombolette spray.

Sconsolato Marco Barbagelata, presidente della Pro Loco Parco Castello: “la zona, che durante questo periodo di emergenza non poteva essere sufficientemente controllata, si è prestata a visite non certo gradite, specialmente durante le notti. Da oggi ci siamo rimessi al lavoro per cercare di riportare l’ordine. La pandemia non ci ha permesso di garantire il presidio dell’area, dando libertà a nuovi atti di teppismo. Anche il Comune, che qui in Castello aveva iniziato i lavori dopo l’alluvione autunnale, li aveva abbandonati per diversi mesi ma ora anche i tecnici comunali sono rientrati in azione. I primi ad essere tornati a frequentare il parco sono stati proprio gli abitanti della zona che hanno così denunciato la sporcizia, insieme alle scritte sui muri e ai numerosi danni provocati alle nostre proprietà. Cercheremo però di tornare presto in un numero sufficiente poiché i nostri volontari non bastano a garantire una copertura d’intervento ampia per i danni causati”.

Da parte sua il Comune era subito intervenuto con una ruspa per rimuovere gli ostacoli causati da alberi caduti e vecchie frane, per dare una prima ripulita all’area.

“Ci rendiamo conto che i danni ci sono, ma faremo di tutto, anche con l’aiuto dei volontari, per restituire alla città entro l’estate il nostro grande polmone verde” ha affermato Diego Accili, assessore ai Lavori Pubblici.