Spaccio di droga e contrabbando: in manette cinquantenne latitante

Asti – È finita lunedì la latitanza di un cinquantenne di origini albanesi, regolarmente soggiornante in Italia, già condannato in via definitiva, a 3 anni e 6 mesi di reclusione e al pagamento di 14.000 euro di multa per i reati di spaccio di stupefacenti e contrabbando.

Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di cattura nel marzo 2015: dopo essere stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era infatti evaso, rendendosi irreperibile.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura avevano notato un uomo a piedi che si muoveva, secondo i poliziotti con fare sospetto, lungo viale Partigiani, in direzione di piazza Porta Torino. Hanno allora deciso di procedere ad un controllo dell’uomo: si trattava di un 50enne di origini albanesi regolarmente soggiornante in Italia. Ma da ulteriori controlli è emerso però che l’uomo aveva un ordine di cattura pendente dal marzo 2015. Gli agenti, dunque, dopo averlo sottoposto a perquisizione, lo hanno accompagnato negli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti e per sottoporlo ai rilievi fotodattiloscopici nel locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, dai quali è risultato che egli era effettivamente l’uomo condannato.