A Casale e Villanova d’Asti la protesta dei dipendenti Bcube, oggi presidio sotto la sede della Regione Piemonte

Casale Monferrato – Anche a Casale Monferrato, come a Villanova d’Asti, mercoledì sera si è protestato davanti alla sede della Bcube con l’accensione di 210 lumini a simboleggiare gli altrettanti posti di lavoro a rischio nello stabilimento produttivo di Villanova d’Asti e con la provocatoria scritta “Grazie Bonzano”.

La manifestazione è stata organizzata dai dipendenti dopo il confronto tra i vertici aziendali e Fca.

L’appalto di Bcube con quest’ultima scade il 30 giugno e l’intesa per il rinnovo stenta ad arrivare. Se non si concludesse un accordo si verificherebbe l’esubero di 210 dipendenti dello stabilimento di Villanova che, tra diretti e indiretti, fornisce lavoro a circa 380 persone.

Le manifestazioni dei lavoratori proseguiranno anche oggi. Previsto il presidio dei lavoratori Bcube sotto la sede della Giunta Regionale del Piemonte.