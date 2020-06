Consegnata da Cia Alessandria la raccolta fondi per i Vigili del Fuoco morti a Quargnento

Alessandria – Stamane, al Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria, è stata consegnata la donazione ottenuta dalla raccolta fondi messa in piedi dalla Confederazione italiana agricoltori a favore delle vittime della strage di Quargnento – Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido – oltre che alle spese sostenute per la riabilitazione di Giuliano Dodero e Graziano Luca Trombetta.

La consegna della raccolta fondi, prevista in un primo momento nel mese di febbraio e slittata poi a causa dell’emergenza coronavirus, è stata fatta alla presenza del presidente di Cia Alessandria Gian Piero Ameglio e il direttore Paolo Viarenghi che hanno incontrato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria Ing. Roberto Marchioni e il suo vice, direttore Ing. Riccardo Briante, per la consegna della donazione dei soci Cia.