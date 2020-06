Da Senatore Massimo Berutti (Cambiamo!): Giornata Mondiale dell’Ambiente

Coniugare sostenibilità e crescita economica è la sfida dei prossimi anni. Nessuno si tiri indietro

“La Giornata Mondiale dell’Ambiente non può essere solo un momento di celebrazione, deve essere un’occasione concreta perché tutti gli attori trovino sinergie per coniugare una sostenibilità sempre più necessaria con il bisogno di far crescere l’economia e sostenere start-up e imprese che declinino le loro attività in un orizzonte di economia circolare che guardi alla produzione senza dimentica l’ambiente”. È quanto dichiara il Senatore di Cambiamo! Massimo Berutti in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dedicata quest’anno al tema del declino della biodiversità del pianeta. “Circa un milione di specie viventi su un totale stimato di 8,7 milioni – prosegue Berutti – sono a rischio di estinzione. Si tratta di un problema di natura globale che coinvolge tutti da vicino. La crisi della biodiversità deve essere fermata, ma la strada è quella di un modello che guardi al mondo della produzione creando le condizioni per un’economia sempre più circolare e sostenibile dove le innovazioni ‘verdi’ delle imprese vengono sostenute, così come le loro attività, che sono il motore del Paese. Serve una logica multistakeholder a livello globale, europeo e nazionale, che tenga insieme i diversi interessi senza svantaggiare nessuno e mettendo a disposizione risorse concrete per i territori e le imprese che li animano. È questa la strada per affrontare una delle sfide principali del nostro futuro”.