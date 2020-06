Dall’ex Ilva alla Pernigotti passando per la storica Villa Minetta, andata all’asta: la storia di una città, Novi Ligure, ormai ombra di se stessa

Novi Ligure – Per la città di Novi Ligure, storicamente una delle città più ricche e industrializzate d’Italia, in questi giorni si stanno scrivendo le pagine più nere della sua storia recente: Ilva e Pernigotti.

Due grandi aziende, senza ombra di dubbio, fiore all’occhiello del Basso Piemonte per tantissimo tempo e che adesso rischiano di lasciare per sempre la cittadina al confine tra Piemonte e Liguria.

Per quanto concerne l’ex Ilva, oggi è il giorno della presentazione da parte di Arcelor Mittal del nuovo piano industriale al Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico di Roma.

Ma intanto ieri, per quanto concerne l’organico di Taranto, è arrivata una brutta notizia: l’azienda ha inoltrato una nuova richiesta per allungare la cassa integrazione di altre 9 settimane una volta terminati gli ammortizzatori concessi per la Covid. E questa volta, quasi a voler drammatizzare ancor di più la situazione, la richiesta di cassa dal 6 luglio riguarda ben 8.157 addetti, in pratica l’intero organico di Taranto esclusi i dirigenti.

Una notizia che ha scatenato la durissima critica dei sindacati che hanno definito “uno schiaffo ai lavoratori, l’anticipo molto probabilmente di quello che sarà il nuovo piano dell’azienda, ovvero tagli ed esuberi” come fatto sapere dalla Cisl.

“Basta così, discorso chiuso, ArcelorMittal va accompagnata alla porta” hanno invece detto dalla Uil.

Dall’azienda la spiegazione è una sola: colpa della crisi che sta colpendo in maniera molto pesante tutta la siderurgia, del calo degli ordini e delle consegne causate dal fermo prolungato delle attività del Paese.

La storia è ormai nota: il governo al termine di un lungo braccio di ferro che si è trascinato sino a marzo, aveva ottenuto dal colosso franco-indiano l’impegno a restare in Italia, ma i piani abbozzati solamente tre mesi fa adesso potrebbero essere ridimensionati. Impossibile pensare di produrre a Taranto 8 milioni di tonnellate di acciaio, contro i 6 del piano presentato ai tempi dell’acquisizione ed i 4/5 di media degli ultimi anni. Impossibile, di conseguenza, anche garantire il posto a tutti i 10.700 dipendenti del vecchio organico.

Insomma tagli e ridimensionamenti: questo appare essere il piano del colosso franco-indiano che oggi, come detto, presenterà il suo piano industriale.

Piange tutta l’ex Ilva, dunque, da Novi a Taranto passando per Genova. Per Mittal l’ex Ilva pare essere diventato ormai un fardello troppo pesante. Stasera, quando via mail il nuovo piano 2020-2025 sarà inviato al Mise, l’ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli scoprirà le carte. Poi la palla passerà al governo e ai sindacati. Si prevedono nuove barricate, a Novi come nelle altre sedi ex Ilva.

La Pernigotti, altra situazione davvero spinosa per Novi.

L’amministrazione comunale sta valutando se fare l’appello al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar, ma teme le richieste danni della Pernigotti.

Come anticipato da Alessandria Oggi, nella seduta del Consiglio comunale di lunedì è stato affrontato l’esito del ricorso presentato dall’azienda contro la delibera approvata dall’assemblea novese nell’aprile 2019. La variante al piano regolatore stabiliva un vincolo urbanistico sullo stabilimento di viale della Rimembranza: l’edifico avrebbe potuto cambiare la destinazione d’uso da produttiva a residenziale terziario solo se l’attività della Pernigotti fosse stata spostata sul territorio comunale novese. Se la fabbrica emigrava altrove, nessun cambio di destinazione.

Immediata la reazione dei fratelli Toksoz. I legali dei due fratelli turchi, lo studio Legance di Milano, avevano impugnato la delibera al Tar, avendo ragione: per i giudici il Comune non poteva utilizzare lo strumento urbanistico per tutelare i posti di lavoro. Il provvedimento era viziato «da eccesso di potere per sviamento»: la variante deve servire a pianificare il territorio, non per altri obiettivi.

Il tribunale amministrativo ha però respinto la richiesta di risarcimento dei danni proposta dai legali, motivata dal fatto che la Pernigotti sarebbe stata costretta a cedere il ramo d’azienda «I&P Ice and Pastry» poiché il vincolo urbanistico avrebbe provocato una sensibile perdita di valore dello stabilimento.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è però emerso il timore, da parte della maggioranza, che un eventuale appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar potrebbe avere conseguenze economiche pesanti per il Comune. “L’amministrazione comunale sta esaminando l’opportunità di un ricorso alla recente sentenza del Tar che ha annullato la variante al Prg e che prevedeva la ricollocazione dell’impianto produttivo esclusivamente all’interno del territorio comunale. Oltre al merito delle motivazioni contenute nella sentenza bisognerà valutare le richieste danni dell’azienda nel caso il ricorso venisse rigettato” ha spiegato l’assessore Roberta Bruno.

Infine, un’ultima notizia di tipo prettamente storico ma che cancella un altro importante tassello della storia di Novi.

Villa Minetta, edificio storico di Novi alle porte della strada della Lomellina in direzione Gavi è ormai un rudere e andrà all’asta al Tribunale di Alessandria il prossimo 10 giugno con base di partenza di 500.000 euro.

La villa, circa un secolo fa, era stata la residenza dell’uomo più ricco d’Italia: il conte Edilio Raggio che alla sua morte disponeva di un patrimonio in contanti, senza calcolare azioni e beni immobiliari, pari a 200 milioni di lire del Regno d’Italia, qualcosa come quasi 80 milioni di euro attuali.

Quando morì, in sua memoria, il figlio Carlo saldò al Monte di Pietà di Novi i debiti dei novesi.

Storicamente Villa Minetta fu luogo di incontri di un industriale, Raggio, dalle attività ramificate fra cui quella di proprietario dei piroscafi con cui i migranti italiani attraversavano l’oceano in cerca di fortuna in America. Fu anche membro del Parlamento per 30 anni fino alla morte.

Con la morte del suo padrone la villa iniziò la sua lenta decadenza. Fino ai giorni nostri quando la struttura fu acquistata dal gruppo di Valter Marletti, ex presidente della Novese, che aveva svariate idee immobiliari anche su villa Minetta.

Ora la casa è finita all’asta per una cifra bassa e con l’auspicio che possa trovare chi la riscatti dal degrado.