Dopo 51 anni chiude la Cerutti di Vercelli, resterà in attività solo la sede di Casale

Vercelli – Un annuncio che non si voleva sentire ma che, purtroppo, è arrivato, una vera e propria doccia gelata per i lavoratori e per una città intera.

Dopo 51 anni lo stabilimento di Vercelli delle Officine Meccaniche “Cerutti”, che era stato voluto dall’allora proprietario Luigi Cerutti, d’intesa con il manager vercellese Ferruccio Mairino e che per decenni aveva rappresentato un fiore all’occhiello dell’industria italiana, chiude definitivamente.

Sono stati annunciati, tra Vercelli e Casale, 173 esuberi e resterà in attività solo lo stabilimento di Casale Monferrato dove sarà costituita una Newco che occuperà 125 dipendenti.

In una città, Vercelli, già minata pesantemente dagli effetti economici di Covid si tratta di una notizia apocalittica.