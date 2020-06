Incidente stradale sulla Torino-Savona: chiuso il tratto tra Marene e Carmagnola, tra le province di Cuneo e Torino

Marene – Incidente stradale, oggi, in autostrada, sulla Torino- Savona, in direzione del capoluogo piemontese, all’altezza del cavalcavia 31 tra Marene e Carmagnola.

Sono tre le auto coinvolte, il traffico è stato interrotto e l’autostrada è chiusa tra Marene, dove viene indicato di uscire, e Carmagnola per un tratto di due chilometri.

Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Stanno operando i vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari del distaccamento di Bra. Sul posto anche la Polstrada.