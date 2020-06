Ricominciati gli allenamenti in casa Alessandria Calcio, lunedì il Consiglio Federale si pronuncerà sulla ripresa del campionato

Alessandria – Ieri l’Alessandria ha ricominciato ufficialmente ad allenarsi, cominciando, così, la sua Fase 2.

Al Centro Sportivo Michelin di Spinetta Marengo, nel rispetto delle norme anti coronavirus, Gazzi e compagni hanno svolto lavoro individuale.

I giocatori sono stati divisi in gruppi formati da 3/4 unità al massimo. Da oggi squadra e staff tecnico saranno sottoposti a tamponi e test sierologici.

Soddisfatto del lavoro svolto il direttore sportivo Fabio Artico che ha affermato di aver visto la squadra in buone condizioni.

“Si vede che hanno lavorato bene a casa, anche se inevitabilmente la forma fisica non può essere la stessa di tre mesi fa. Però non partiamo da zero dal punto di vista fisico” ha detto il ds.

L’attenzione dei giocatori, dei dirigenti e dei tifosi è però già proiettata a lunedì prossimo quando il Consiglio Federale determinerà le modalità di ripresa del campionato di serie C.

L’Alessandria, al momento, è quinta in classifica a pari punti col Siena che, però, potrebbe essere penalizzato per non aver rispettato le corrette modalità di pagamento di due mensilità.